Неприятната ситуация изненадала и кмета на селото
Над 100 души от павликенското село Стамболово останаха без първите си пенсии в евро. Причината - служителката на пощите излязла в болничен до 16 януари.
80-годишната Нелка Петрова е една от засегнатите. Живее сама и не може да си вземе пенсията, защото пощенската станция в село Стамболово е затворена вече пети ден. А налични пари вече няма.
"Много е неприятно. Нали това очакваме – да вземем пенсите. До пощата ходих, но е затворена. Няма никого. Имам телефона да плащам. Добре, че имаме деца, за да ми платят телефона - да не остана и без него", споделя Нелка Петрова.
Неприятната ситуация за над 100 души пенсионери от Стамболово изненадала и кмета на селото.
"Разбрах го в понеделник. Пощата не отвори. Аз и районният инспектор от селото бяхме пред пощата, за да осигурим все пак нормално раздаване на пенсиите и не стана. Служителката ни се обади след обяд и каза, че не може да раздаде парите. Осведомила е управлението на пощите. От там са казали, че ще дойдат две служителки, но така и не дойдоха", твърди Атанас Борисов, кмет на село Стамболово.
От "Български пощи" заявиха за NOVA, че организират раздаване на пенсиите в Стамболово след почивните дни."Служителката е болна и сме направили организация да пренасочим наш служител, така че в понеделник -12 януари, пенсии ще се изплащат", посочиха в позиция от пощите.
А жителите на павликенското село недоумяват, защо трябваше да се стигне до ситуацията – да останат без пенсии повече от седмица.Редактор: Станимира Шикова
