Снимка: БТА
Американският лидер направи това на фона на разрастването на демонстрациите в Ислямската република
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес готовността си да помогне на протестиращите в Иран, предаде "Ройтерс". Той направи това на фона на разрастването на демонстрациите в Ислямската република, където властите междувременно започнаха да показват по-голяма твърдост, в опит да овладеят ситуацията.
"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи.
След избухването на антиправителствените протести в Иран в края на миналия месец американският президент неведнъж заплаши страната му да се намеси в подкрепа на демонстрантите. В същото време, въпреки призивите на самия Реза Пахлави, той каза, че не е склонен да се срещне със сина на последния ирански шах.
"Ройтерс" определя това като знак, че Тръмп чака да види как ще се развие кризата, преди да подкрепи опозиционен лидер.Редактор: Дарина Методиева
