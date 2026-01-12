Част от таван се срути в събота следобед в един от най-известните търговски центрове в Солун - "Космос". 45-годишна жена е пострадала и е била транспортирана с линейка до болница в града.

Инцидентът е станал на първия етаж, където се намират ресторанти и заведения за бързо хранене - място, което обикновено е пълно с посетители.

"Космос" е един от най-посещаваните търговски центрове. Молът е популярно място и за наши сънародници, които ходят на шопинг в Солун.