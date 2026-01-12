ГЕРБ-СДС ще излезе като първа политическа сила след предстоящите парламентарни избори, а страната има нужда от стабилно управление в сложна международна обстановка. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ-СДС доц. Емил Радев в интервю за „Денят на живо“.

Коментарът му дойде, след като политическата формация върна първия проучвателен мандат и обяви, че подкрепя провеждането на избори в кратки срокове. По думите на Радев социологическите проучвания ясно показват, че партията отново ще бъде водеща сила в следващия парламент. Той подчерта, че дори в условията на малцинствено управление, ГЕРБ е успяла да реализира ключови стратегически цели за страната.

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Според него в момент на война по границите на ЕС, миграционен натиск и икономически предизвикателства страната трябва да бъде предвидим и стабилен партньор.

Промени в изборните правила и машинното гласуване

Емил Радев се обяви категорично против промени в изборния процес непосредствено преди вота. По думите му подобни действия противоречат на всички международни стандарти и на препоръките на Венецианската комисия.

Той изрази резерви към идеята за 100% машинно гласуване, като предупреди за рискове от манипулации. „Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота“, заяви Радев. Според него предстоящата кампания ще бъде тежка и напрегната, а негативната политическа риторика по-скоро ще отблъсне избирателите. „Риториката не е положителна и това отказва хората да гласуват“, коментира евродепутатът.

Какво следва при провал на трите мандата

Отговаря ли ЕС на очакванията на поколението Z

Той представи данни от европейско проучване, според което 68% от младите хора в ЕС одобряват Съюза, а в България този дял достига 70 на сто. В същото време повече от половината млади имат конкретни изисквания и очаквания.

Сред основните проблеми, които поколението Z очаква ЕС да реши, са младежката безработица, достъпът до жилища, разширяването на програмите „Еразъм+“ и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект. Радев предупреди, че навлизането на ИИ ще принуди значителна част от хората да сменят професиите си, което изисква бързи и адекватни политики.

