След вчерашната „дървена ваканция“ в Русе, днес децата се връщат обратно в класните стаи.

Вчера училищата затвориха врати докато се осигури безопасното придвижване на децата, както по улиците, така и покрай училищните сгради, от които бяха надвиснали ледени висулки. Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват.

Пътищата в страната са проходими при зимни условия, 424 машини работят на терен

Прогнозите и днес са за ниски температури и зимен студ, като на места в Северна и в Западна България се очакват и стойности около и под 10 градуса. Следобед се очаква да се затопли.

Редактор: Ралица Атанасова