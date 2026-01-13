Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в денонощен магазин във Велико Търново. Оказва се, че не става въпрос за престъпление или злоупотреба - този тип пари се използват легално в дискотеки, на сватби и партита, защото на тях ясно е написано, че са копия.

„Непълнолетни момчета се опитаха да ги пробутат. Колежката ги хвана веднага”, обясни собственикът на магазина Николай Николов.

Експерт: Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир

„Двете момчета дошли на 3 януари с цел да развалят банкноти от 50 евро. Искали да си купят продукти на ниска стойност. Дали банкнотата на нашата колежка, но тя веднага я различава, тъй като е работила дълги години в чужбина и е наясно. Казва им, че е фалшива, че ще я задържи, моли ги да върнат взетите продукти и да напуснат обекта”, обясни Яна Христова.

Подаден е сигнал на 112. Младежите обяснили, че са получили банкнотата от дядото на единия.