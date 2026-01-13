От техническа гледна точка въвеждането на еврото като официална валута в България премина безпроблемно. Това сочи анализ на сайта „Моите пари”.

„Хората послушаха препоръките да имат пари в брой за първите дни на годината, за да не са подвластни на евентуални технически проблеми. Тези, които са разчитали на картови плащани, не са срещали трудности. Банкоматите работеха дори на 1 януари”, коментира в предаването „Твоят ден” финансовият анализатор Иван Стойков.

Какви са очакванията за въздействие на еврото върху цените?

Според анализа на „Моите пари” 40% от гражданите очакват значително повишаване на цените, а 36% – лек скок. Според 17% от респондентите цените няма да се променят съществено, а 6% залагат на по-голяма ценова стабилност.

„Тази поляризация я имаше още преди приемането на еврото. Както имаше оптимисти, че цените няма да се променят, така имаше и крайни песимисти, които очакваха двойно покачване на цените. Каква е реалността? Не можем да кажем напълно, че някои от опасенията на хората не са се случили. Но поне за момента всички, които сме посещавали търговски обекти, сме видели, че няма директно конвертиране – 1 лев да стане 1 евро”, каза Стойков.

За ефективността на мерките за контрол на цените

37% казват, че по-скоро тези мерки са ефективни, а 30% ги смятат за неефективни, сочи проучването.

„Има скептицизъм. Дори на моменти хората не вярват, че мерките, които се прилагат за проследяване, контрол и наблюдение на цените, са ефективни”, коментира Стойков.

Очаквания за въздействието на еврото върху доходите

24% отговарят, че очакват доходите да се повишат леко, а 24% – да останат същите, сочи анализът на „Моите пари”.

Според Стойков тази поляризация е била същата и преди приемането на еврото. „Еврото е валута. То само по себе си не е гаранция или причина за движение на доходите – било то нагоре или надолу. Всичко зависи от нас и от състоянието на икономиката”, коментира Стойков.

В продължение на темата, финансовият експерт от портала „Моите пари” Десислава Николова представи в ефира на NOVA NEWS допълнителни данни от проучване сред над 500 респонденти, проведено в първите дни след въвеждането на еврото.

Според данните 37% от българите са разполагали с наличности и в лева, и в евро още в самото начало на прехода, докато други 37% са имали само левове в брой. Николова уточни, че техническите затруднения в системите на две от големите банки в страната са били своевременно отстранени. Относно банкоматите, едва 1% от потребителите са сигнализирали за липса на евро в устройствата в първите часове на годината.

Експертът алармира за сериозно нарушение, регистрирано при 12% от участниците в анкетата – получаване на ресто едновременно в лева и евро. „Това е практика, която законът изрично забранява. Търговецът е длъжен да върне рестото в евро. Само ако не разполага с наличност, той може да го върне в левове, но в никакъв случай не може да дава комбинация от двете валути”, подчерта Николова.

В анкетата са постъпили сигнали за драстични опити за спекула – например кроасан, чиято цена от 1,20 лв. е станала 1,20 евро, което представлява 100% увеличение. Николова подчерта, че потребителите са основният коректив. „Ако видите, че даден търговец е повишил цената необосновано, просто не купувайте от него. Пазарът е конкурентен и търговците ще бъдат принудени да коригират цените си”, обясни тя.

Проучването отчита засилени опасения за поскъпване на имотите и лихвите по кредитите. Николова напомни, че България влиза в еврозоната с едни от най-ниските лихвени нива, като се очаква евентуално повишение в рамките на 0,2 – 0,3%. Тя отправи и предупреждение към пенсионерите и хората в малките населени места да бъдат внимателни за злоупотреби и измами при обмяната на валута.

Целия разговор гледайте във видеото.