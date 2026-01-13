Проф. д-р Милен Георгиев, ръководител на проекта и експерт в Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив, представи в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS напредъка по създаването на хапче за дълголетие. Разработката се базира на специфични съставки, открити в българския мед, но вече прераснали в дефиниран химичен състав.

„Лабораторните организми, които използваме като модел, живеят с 30% по-дълго,“ сподели проф. Георгиев. Той обаче уточни, че тепърва предстои да се установи как ще се случи това при хората. „На този етап имаме повече въпроси, отколкото отговори. Апетитът идва с яденето и нашето желание е на следващ етап да проведем клинично проучване, за да отговорим на въпросите, които постоянно получавам от хората,“ допълни той.

►Уникалност на формулата и световен опит

Екипът е проучил различни видове мед от цял свят, включително от „сините зони“ като остров Сардиния и скъпи сортове от Нова Зеландия. Българският екип обаче е успял да направи крачка напред към независимост от суровината. „Целта ни беше да създадем дефиниран продукт, който да не се влияе от сезонността, климата и източника,“ обясни ученият. Формулата се фокусира върху определени сигнални пътища в организма, свързани с дълголетието и оптималното здраве.

Според проф. Георгиев евентуалният продукт няма да бъде класифициран като лекарство. „Агенциите по храните и лекарствата в САЩ и Европа не смятат стареенето за заболяване, затова със сигурност няма да наричаме продукта лекарство. Той ще се появи първо под формата на хранителна добавка,“ поясни той.

Ученият подчерта, че личната му мотивация е свързана с вярата в силата на природните вещества. „Природните вещества, които идват от растенията, могат да допринесат в сериозна степен за човешкото здраве под формата на превенция. Съвременният човек и голямата фармацевтична индустрия сякаш бяха забравили за растенията през последните години,“ сподели той.

В момента екипът подготвя документите за патент и работи по финализирането на цялостен бранд. Освен продукта за дълголетие, учените работят и по паралелни разработки, свързани с предотвратяване стареенето на кожата и регулиране на метаболизма.

