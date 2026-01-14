Започна изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите са седем . Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател. Досега са се явиши шестима от тях.

След изслушването специална комисия ще предложи три кандидатури. След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция до органите на Европейския съюз.

Седем са българските кандидати за европейски прокурор

Европейският прокурор се назначава от Съвета на ЕС.

Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева , чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.

„Надявам се комисията да си свърши работата и да направи почтен избор”, сподели пред медии един от кандидатите Десислава Пиронева.

Редактор: Цветина Петрова