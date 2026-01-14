Министерският съвет двама генерални консули на България в Ниш и в Битоля. В Ниш поста поема Димитър Иванов, а в Битоля - Петър Петров.

♦ Иванов е опитен дипломат с дългогодишен професионален път в МВнР, включително като генерален консул в Битоля и като директор на дирекция „Сигурност“. По образование е инженер, магистър по радиоелектроника, владее английски и руски език.

♦ Петров е кариерен дипломат с дългогодишен опит и задълбочена експертиза в региона на Западните Балкани, заемал последователно различни длъжности в МВнР и българските дипломатически представителства в Сараево, Прищина и Скопие.

Назначиха Велислава Панова за генерален консул в Торонто

Генералните консулства в Ниш и Битоля осигуряват консулско обслужване на българските граждани, поддържат контакти с местните власти и подпомага българското национално малцинство, като същевременно развива двустранните отношения между България и Сърбия.

Редактор: Цветина Петрова