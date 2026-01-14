Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Пиротска“ и „Опълченска“

Травамай удари 11-годишно дете на кръстовище между улиците "Пиротска" и "Опълченска", съобщиха за NOVA от СДВР. 

То е транспортирано в "Пирогов" с оплаквания от болки в главата и охлузвания в областта на ръката. 

Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Пробата за алкохол на ватмана е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват. Движението в района вече е възстановено.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking