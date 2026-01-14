Травамай удари 11-годишно дете на кръстовище между улиците "Пиротска" и "Опълченска", съобщиха за NOVA от СДВР.

То е транспортирано в "Пирогов" с оплаквания от болки в главата и охлузвания в областта на ръката.

Пробата за алкохол на ватмана е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват. Движението в района вече е възстановено.