Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"
Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Пиротска“ и „Опълченска“
Травамай удари 11-годишно дете на кръстовище между улиците "Пиротска" и "Опълченска", съобщиха за NOVA от СДВР.
То е транспортирано в "Пирогов" с оплаквания от болки в главата и охлузвания в областта на ръката.
Пробата за алкохол на ватмана е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват. Движението в района вече е възстановено.
