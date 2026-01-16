Ограбиха инкасо автомобил в Ихтиман. По първоначална информация в колата е имало малко над 80 000 евро. Заподозрените - двама мъже, са заловени след продължително преследване пеша, заяви на брифинг директорът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов.

По думите му сигналът за въоръжен грабеж на инкасо автомобил е подаден на телефон 112 в 14:45 ч. "Незабавно са предприети заградителни и издирвателни мероприятия. След доста дълго преследване пеша през пресечена и блатиста местност в посока село Стамболово служителите на Районно управление Ихтиман забелязват и малко след това задържат двама мъже", обясни Ценов.

У заподозрените са открити "инкриминираните вещи - а именно две касети със сума около и малко над 80 000 евро". Извършителите са били с маски и са насочили срещу охранителите на охранителната фирма на инкасо автомобила огнестрелно оръжие, допълни Ценов.

На въпрос защо заподозрените са тръгнали да бягат пеша старши комисарят заяви, че в село Стамболово е открит автомобил, за който към момента не може да се гарантира, че е използван от заловените лица.

"След като е започнало преследването от органите на полицията, заподозрените са изхвърлили инкасо касетите в тревистите места, през които са бягали. Служителите на охранителната фирма на инкасото е трябвало да вземат оборота от касите на жп гарата в Ихтиман. След приключване на работата им на жп гарата - инкасо автомобилът по план е трябвало да зареди банкомати на територията на град Ихтиман", посочи Ценов.

Той подчерта, че към момента няма данни двамата заловени заподозрени да са криминално проявени. Те са млади мъже, не са местни, уточни старши комисар.

