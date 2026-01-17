Парламентът прие на първо четене закона, известен като „Антиспекула”, който въвежда таван на надценките на храните и услугите. Темата коментира лидерът на „Изправи се, България” Мая Манолова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„С бездействието си 6 месеца преди влизане в еврозоната, на фона на брутално повишаване на цените на основни хранителни продукти, лекарства и услуги, безхаберието на депутатите беше изумително”, каза Манолова. Тя подчерта, че рязкото приемане на закона вероятно се дължи на наближаващите избори и на реалното поскъпване на живота, което парламентаристите вече не могат да игнорират.

Манолова изтъкна конкретни примери за ценови скокове. Тя припомни и данни от доклад на КЗК, според който надценките при млечните продукти достигат 90%.

„Силно се надявам, че парламентът ще приеме и на второ четене този закон, защото иначе депутатите няма как да се явят пред хората по най-важната тема – поскъпването на живота”, заяви Манолова.

По думите ѝ, законът „Антиспекула” е изграден на база опита на европейски държави, в които преди влизане в еврозоната се прилагат тавани на цените и контрол на надценките. „Харватия, Унгария, Гърция, Франция и Италия имат успешни практики. И в Германия вече се обсъжда „германска кошница” с контролирани цени на основни хранителни продукти”, обясни тя.

Манолова подчерта и тежката ситуация на българския пазар. „България е държавата с най-изкривения пазар. Трябва да има лимитирани надценки, за да се защитят българските производители и граждани”, заяви тя.

На края на разговора тя бе категорична, че „законът „Антиспекула” е ключово важен за хората”. „Приемете го, иначе няма да може да се появите пред избирателите в предстоящата кампания”, заключи тя.

