Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
-
Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви
-
Мощна експлозия предизвика пожар в Утрехт, има ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Навес падна върху трима души в София, работник загина
-
Самолет на Turkish Airlines кацна аварийно в Барселона заради бомбена заплаха
-
Къща пламна в София, двама пострадаха
-
Трамвай блъсна дете в София
При инцидента загинаха баща и дъщеря, пострадали са още двама
Тежка катастрофа отне живота на баща и дъщеря при челен сблъсък между лека кола и камион край ловешкото село Изворче в събота. Шофьорът на товарния автомобил е напуснал мястото на инцидента и към вчерашния ден все още се издирваше от полицията.
Жертвите са 30-годишна жена и нейният баща, който управлявал автомобила. В превозното средство са пътували още почти двегодишното дете на загиналата и нейната майка. Те са били транспортирани в болница. Детето е без сериозни наранявания, а бабата - с фрактура на таза.
Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря
Трагедията разтърси град Левски, откъдето е семейството. Сред местните хора се говори, че избягалият шофьор на камиона е без книжка и с предишни нарушения, но тази информация все още не е официално потвърдена.
Според Александър Арденски - съпругът на починалата млада жена, семейството е тръгнало на път по хубав повод – юбилей в Панагюрище. Мъжът отправи апел към всички шофьори да бъдат внимателни, когато тръгват на път, а относно извършителя той е категоричен: "Ако този човек беше невинен, нямаше да избяга. Такива хора не трябва да са на пътя".
Тежка катастрофа край Велико Търново взе две жертви (СНИМКИ)Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни