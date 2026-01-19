Тежка катастрофа отне живота на баща и дъщеря при челен сблъсък между лека кола и камион край ловешкото село Изворче в събота. Шофьорът на товарния автомобил е напуснал мястото на инцидента и към вчерашния ден все още се издирваше от полицията.

Жертвите са 30-годишна жена и нейният баща, който управлявал автомобила. В превозното средство са пътували още почти двегодишното дете на загиналата и нейната майка. Те са били транспортирани в болница. Детето е без сериозни наранявания, а бабата - с фрактура на таза.

Трагедията разтърси град Левски, откъдето е семейството. Сред местните хора се говори, че избягалият шофьор на камиона е без книжка и с предишни нарушения, но тази информация все още не е официално потвърдена.

Според Александър Арденски - съпругът на починалата млада жена, семейството е тръгнало на път по хубав повод – юбилей в Панагюрище. Мъжът отправи апел към всички шофьори да бъдат внимателни, когато тръгват на път, а относно извършителя той е категоричен: "Ако този човек беше невинен, нямаше да избяга. Такива хора не трябва да са на пътя".

Редактор: Ралица Атанасова