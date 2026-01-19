Снимка, Видео: ГДБОп
Наркотичното вещество е било предварително поставено в тайник
Заловиха близо 700 кг марихуана на МП „Лесово“. Наркотичното вещество, открито при специализирана операция на ГДБОП, е било предварително пакетирано и поставено в тайник на тир, пътуваща от България към Турция.
Припомняме, че преди няколко дни митническите служители направиха друг голям удар. Заловена беше марихуана за 6 млн. евро в камион на „Капитан Андреево”. Тогава се оказва, че става въпрос за близо 740 кг от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.
Видео: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
