Турските власти започнаха наказателна процедура срещу 10 опозиционни депутати, включително и срещу лидера на основната опозиционна Републиканска народна партия /РНП/ Йозгюр Йозел.

Исканията за сваляне на депутатските имунитети са подадени от Президентството и вече са изпратени в парламентарна комисия. Те са насочени към депутати от четири опозиционни партии, сред които Йозгюр Йозел, който ръководи Републиканската народна партия, други депутати от тази формация като Али Махир Башарир и Йозгюр Карабат, заместник-председателя на партията İYİ (Добро) Турхан Чомез, депутати от прокюрдската Партия за народно равенство и демокрация (DEM) Везир Джошкун Парлак и Йозгюл Саки, и депутата от Работническата партия на Турция (TİP) Ахмет Шик.

Турската прокуратура започна ново разследване срещу лидера на опозицията за изказвания срещу Ердоган

Йозел е изправен пред четири отделни искания за сваляне на имунитета, докато депутатът от партията İYİ Лютфю Тюрккан е изправен пред две.

Съгласно турската Конституция, депутатите са защитени от съдебно преследване, докато са на поста си, освен ако парламентът не гласува за сваляне на имунитета им. Процедура, която според опозицията, все по-често се използва срещу критиците на правителството.

Подобни искания за сваляне на имунитета на опозиционните депутати са подавани многократно през последните години, като парламентът е одобрил някои от тях, проправяйки пътя за съдебни преследвания. Депутати от прокюрдски партии често са мишена на подобни случаи, а някои от тях бяха хвърлени в затвора или отстранени от длъжност, след като имунитетът им бе свален.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция вече са в ареста

Репресиите срещу РНП рязко се увеличиха след убедителната победа на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя отново спечели Истанбул, Анкара и други големи градове и получи подкрепата в най-големия дял от националния вот за първи път от десетилетия.

16 кмета от PНП в момента са в затвора, включително и този на Истанбул Екрем Имамоглу.

Редактор: Цветина Петкова