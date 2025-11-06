Турската прокуратура е започнала ново разследване срещу лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел заради негови изказвания по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, съобщава сайтът “Хюриет дейли нюз“.

Разследването срещу Йозел е открито служебно, след като вчера по време на митинг на опозиционната партия в истанбулския квартал Юмранийе лидерът на НРП обвини главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек в придобиване на незаконни средства от държавната минодобивна компания „Ети Маден“ (Eti Maden) и се обърна задочно към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съветвайки го да “се грижи за песовете и кучетата около себе си“.

Многохиляден протест в Истанбул в подкрепа на кмета Екрем Имамоглу (ВИДЕО+СНИМКИ)

Днес Ердоган коментира изказването на Йозел, като заяви, че лидерът на НРП “става все по-агресивен с лъжите, които изрича ежедневно, и с клеветите, които хвърля по адрес на различни хора“ и подчерта, че няма да позволи турската нация да бъде “пленена от този неприятен език и от тази отровна реторика“, отбелязва в. „Йени шафак“.

Министърът на правосъдието на Турция Йълмаз Тунч също осъди коментарите на Йозел, определяйки ги като “грозно и агресивно поведение“.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция вече са в ареста

Това не е първият случай, в който турските власти предприемат действия срещу Йозел заради негови изказвания. На два пъти през тази година – през юни и през август - прокуратурата предприе разследвания срещу лидера на НРП заради предходни изказвания по адрес на Гюрлек, а междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган завeде дело за клевета срещу Йозел.

Редактор: Румен Лозанов