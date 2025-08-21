Кметът на централния истанбулски квартал Бейоглу, Инан Гюней, е задържан, заедно с още 16 души, като част от разследването срещу кметството на Истанбул.

Тези нови арести допълват дългия списък с кметове от Народнорепубликанската партия (НРП), които са обект на преследване от месец октомври 2024 г. и особено след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през месец март.

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган. Арестът му на 19 март предизвика вълна от протести, невиждана от 2013 г. насам. Мнозина свързват тези репресии с успеха на НРП на общинските избори на 31 март 2024 г. В няколко части на страната опозицията спечели кметските места, държани в продължение на десетилетия от президентската Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Такъв е случаят в квартал Бейоглу, който включва родното място на Реджеп Тайип Ердоган, което беше държано от ПСР в продължение на 20 години. След победата на НРП през март 2024 г., барове и ресторанти в някои от оживените квартали на областта дори проведоха тържества. Затова арестът на Инан Гюней е особено символичен.

Общо, освен Екрем Имамоглу, 10 кметове на райони в Истанбул, свързани с НРП, в момента са в затвора, както и няколко други в цялата страна. Почти всички арестувани кметове са обвинени в участие в огромен корупционен скандал, чиито подробности остават неясни.

Натискът срещу партията продължава, до степен, че някои членове се опитват да спасят кожата си. В средата на август кметицата от НРП на Айдън, в западната част на страната, се присъедини към ПСР. Лидерът на НРП Йозгюр Йозел твърди, че тя е била заплашена с лишаване от свобода, което кметицата отрича. В отговор НРП проведе един от седмичните си митинги в Айдън.

След това преместване се разпространиха слухове за оставка на други кметове от НРП, всички отречени от въпросните кметове. Според турската редакция на „Би Би Си“, "представители на НРП предупреждават, че опитите на ПСР за „преместване“ не са нови и казват, че няма да е изненадващо, ако това продължи.“

