Стотици хиляди души се стекоха пред съдебната палата “Чаглаян” в Истанбул в подкрепа на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе доведен от ареста в Силиври, за да даде показания пред прокуратурата по ново разследване срещу него за шпионаж.

Митингът се провежда въпреки забраната на валийството на Истанбул за провеждането на митинги, шествия, събрания, седящи стачки, изявления за медиите и други публични прояви в районите Бейоглу, Касъмпаша, Каътхане и Шишли до края на деня.

Арестуваният кмет на Истанбул е разследван и за шпионаж

В официалното съобщение на валийството се посочва, че „е установено, че различни групи се подготвят за незаконни събирания, шествия, протести и подобни действия в някои райони на Истанбул, които имат потенциала да нарушат мира и благосъстоянието на обществото и да доведат до провокативни инициативи”.

Genel Başkanımız Özgür Özel: Bu meydan İstanbul’u çağırıyor. Kalkın ve mücadele için Çağlayan’a akın. Sizi bekliyoruz. pic.twitter.com/B0GcS6nkQp — Murat Emir (@muratemirchp) October 26, 2025

Засилени са мерките за сигурност в целия район, хиляди полицаи са на пост, теренът е ограден с няколко реда бариери, коли за разпръскване на сълзлив газ и вода са поставени в околността.

След като стана известно, че Имамоглу ще бъде доведен в съда, за да даде показания по новото разследване, ,лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел прекъсна визитата си в Швейцария и се завърна в Истанбул. По решение на централното ръководство пред Чаглаян се свика протест на членове и сипматизанти на НРП от различни окръзи в подкрепа на Имамоглу.

"Новото обвинение срещу Имамоглу в шпионаж е признание за несъстоятелността на предишните. Обвиниха го в корупция, а то се обърна срещу тях; казаха, че е тероризъм, а то се обърна срещу тях. Сега го наричат ​​шпионаж. Това е признание. Главният прокурор казва, че съм отчаян, отчаян съм", заяви Йозел.

Hxhjchdjdjsjaja

Herkes kalkmış mücadele ediyor jxjdjjfjs pic.twitter.com/nKP07rcZUS — K.G (@kaangrulmez) October 26, 2025

Преди няколко дни Главната републиканска прокуратура на Истанбул започна разследване срещу Екрем Имамоглу и главния редактор на проопозиционната телевизия "Теле1" и директор на предизборната кампания на Имамоглу Неджати Йозкан, а също и срещу журналиста от същата телевизия Мердан Янардаг по обвинения в шпионаж.

Снимки: БГНЕС/ЕПА

От 19 март Имамоглу се намира в ареста в затвора Силиври по обвинение за корупция и незаконни сделки в качеството си на кмет. Заедно с Имамоглу в ареста се намират десетки кметове и служители от кметствата на НРП.

Редактор: Цветина Петкова