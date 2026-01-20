Седем животни са изгорели при пожар в конната база „Фанагория“ във варненския квартал „Аспарухово“, съобщиха от полицията в града, цитирани от кореспондента на БТА Мила Едрева.

Сигналът е подаден около 3:30 часа тази сутрин. Пристигналият на място екип успял да спаси четири коня. При инцидента леко пострадал е охранител на базата. Той е откаран в болница за прегледи.

Предстои оглед на местопроизшествието, но по първоначални данни няма доказателства за умишлен палеж.

Редактор: Цветина Петкова