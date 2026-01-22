Почти 15 минути е продължило преследването на обирджиите на инкасо автомобил край Ихтиман. По следите им веднага тръгват служители с над 20-годишен стаж в МВР, а в акцията по задържането се включват и охранители от частна фирма.

16 януари започва като напълно обикновен работен ден за началника на „Криминална полиция“ в Ихтиман старши инспектор Петър Георгиев и младши инспектор Стефан Зашев. Малко преди 15 часа обаче в оперативната дежурна част постъпва сигнал за въоръжен грабеж на инкасо автомобил в района на жп гара Ихтиман.

Оставиха в ареста задържаните за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

При пристигането си на място полицаите установяват инкасо автомобила и двамата охранители до него. Макар и под стрес, те разказват, че по време на инкасирането единият е останал в автомобила със запален двигател, а другият е отишъл до касата, за да вземе оборота. В този момент към тях се приближили двама маскирани мъже с работни дрехи – единият насочил пистолет към главата на охранителя, а вторият, въоръжен с дълго оръжие, застанал до шофьорската врата.

Нападателите отнели служебните оръжия на охранителите, принудили ги да легнат на земята, като единият бил вързан със свинска опашка. От инкасо автомобила били взети седем касети и една торба с пари. Полицаите признават, че в първите минути не е било ясно срещу колко и колко добре подготвени извършители се изправят.

Веднага след сигнала служителите на реда започват отцепване и претърсване на района в посока полето. На около 500 метра до километър единият от извършителите е настигнат и задържан, след като му е разпоредено да клекне и да вдигне ръцете. Вторият опитва да продължи бягството си, но е заловен малко по-нататък.

Задържаха двама охранители за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро

Преследването продължава не повече от 15 минути. При задържането двамата мъже не носят пари или оръжие. Малко по-късно двата сака с откраднатите средства и оръжията на охранителите са открити в близост до мястото на задържането им. В издирването и преследването са участвали и служители на частна охранителна фирма.