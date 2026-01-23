В новия магазин на Mr. Bricolage в XOPark София подовите настилки имат собствена, специално оформена територия. DeLuxe зоната е създадена като място, в което изборът на настилка не изглежда като техническа задача, а като процес на откриване – на текстури, материали, комбинации и усещания, които определят характера на едно пространство.

Това е една от ключовите промени в новия формат на магазина: продуктите не просто са подредени, а са представени така, че да позволяват по-осъзнат избор.

Подови настилки, подредени според начина, по който се вземат решения

DeLuxe зоната обединява разнообразие от материали, но не чрез обичайното разделение по тип или марка. Подредбата следва логиката на човек, който търси решение за дома си. Така всеки може да сравни:

• различните релефи и текстури на естественото дърво;

• устойчивостта и визията на ламината и SPC настилките;

• цветовите нюанси и издръжливостта на греса;

• по-специфични материали като корк, който предлага тишина и топлина.

Материалите са изложени така, че да могат да се поставят един до друг, да се гледат под различна светлина и да се комбинират с други елементи от интериора.

Зона, създадена за сравнение и избор

Едно от основните затруднения при избор на подова настилка е невъзможността човек да види продукта в реалистична среда. DeLuxe зоната адресира това чрез:

• по-големи мостри, достъпни за оглед отблизо;

• подредени площи, които представят различни стилове;

• възможност да се визуализират комбинации с материали от другите зони на магазина.

По този начин посетителите не просто разглеждат продукт, а разбират как той би изглеждал в собствения им интериор.

Роля в цялостното преживяване на магазина

Зоната за подови настилки не съществува сама по себе си, а е част от по-голямата концепция за представяне на завършени идеи. Тя се свързва логически с интериорните кътове за баня, кухня и дневна, което дава възможност да се правят паралелни сравнения между стиловете.

Тъкмо това я отличава: посетителят може да мине от представен интериор към материал, който допълва идеята, без да губи контекст.

Консултация и насоки при нужда

Макар зоната да е замислена така, че клиентът да може да се ориентира сам, на разположение са и консултанти, които могат да помогнат при:

• сравнение на технически параметри;

• препоръки за помещения с различно натоварване;

• избор на подложки, лайсни или допълващи елементи;

• идеи за комбинации в различни стилове.

Така се съчетава самостоятелно разглеждане и професионална подкрепа.

DeLuxe зоната за подови настилки в новия Mr. Bricolage предлага различен тип преживяване – място, в което материалите могат да бъдат усетени, сравнени и видени в контекст.

Това е пространство, създадено не само да покаже продуктите, а да помогне на всеки посетител да вземе решение, което отговаря на неговия стил, проект и начин на живот.

Редактор: Станимира Шикова