Главният прокурор на Иран Мохамад Мохаведи отхвърли днес като "напълно погрешно" твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че намесата му е спряла екзекуцията на 800 затворници, задържани след масовите протести в Иран.

"Това твърдение е напълно погрешно. Броят на затворниците не е толкова голям, нито пък съдебната власт на страната е взимала такова решение", каза Мохаведи.

Изявлението на иранския главен прокурор отново повдига въпроса дали ще последват масови екзекуции в Иран след широкомащабните протести в страната. Представители на иранските власти вече посочиха, че някои от задържаните при протестите ще получат смъртни присъди.

Миналата седмица Тръмп посочи, че масовите екзекуции и убийствата на мирни протестиращи представляват повод за възможни удари на САЩ по обекти в Иран.

Редактор: Цветина Петкова