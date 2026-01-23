Снимка: АП
По думите му съдебната власт не е взимала такова решение
Главният прокурор на Иран Мохамад Мохаведи отхвърли днес като "напълно погрешно" твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че намесата му е спряла екзекуцията на 800 затворници, задържани след масовите протести в Иран.
"Това твърдение е напълно погрешно. Броят на затворниците не е толкова голям, нито пък съдебната власт на страната е взимала такова решение", каза Мохаведи.
Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран
Изявлението на иранския главен прокурор отново повдига въпроса дали ще последват масови екзекуции в Иран след широкомащабните протести в страната. Представители на иранските власти вече посочиха, че някои от задържаните при протестите ще получат смъртни присъди.
Миналата седмица Тръмп посочи, че масовите екзекуции и убийствата на мирни протестиращи представляват повод за възможни удари на САЩ по обекти в Иран.Редактор: Цветина Петкова
