Американският президент Доналд Тръмп е твърдо решен, че Гренландия трябва да стане собственост - под една или друга форма - на САЩ, защото американците имат нужда от нея. Преди два дни по време на световния икономически форум в Давос, той все пак даде заден и обяви, че няма да използва сила, за да вземе територията и че е разбрал с шефа на НАТО Марк Рюте, макар да не даде никакви по-сериозни подробности.

Въпреки това очевидно, че апетитите на Тръмп в посока острова продължават. Преди да се опитаме да разберем защо - малко обяснения. Започваме с това къде точно е Гренландия.





На картата пред вас виждате, че островът се намира географски по-близо до Америките, отколкото до Европа. Това означава, че той влиза в т.нар. Западна Хемисфера на влияние, която доктрината Монро определя като американска и която редица анализатори твърдят, че Тръмп в момента следва.

"Някои твърдят, че Гренландия геологически е част от Северна Америка, а не от Европа. Тръмп заяви, че фокусът на САЩ ще бъде върху Западното полукълбо и че САЩ ще бъдат доминиращата сила там, използвайки региона като източник на суровини за американската индустрия. Това е изключително империален възглед от XIX век, но има исторически прецедент – Испано-американската война от 1898 г., след която САЩ завземат Филипините и Пуерто Рико и се превръщат в имперска сила", каза за предаването "РеВизия" американският геополитически аналиатор Майкъл Клеър.

Всъщност обаче в света има някакъв международен ред и според него Гренландия е на Дания.





Всъщност - от ранния 18 век островът е нещо като собственост на Дания и Норвегия, които тогава са обединени. Почти 100 години след това Гренландия става колония само на Дания, след разделянето на двете скандинавски държави. В началото на Студената война вече е окръг на Дания, а през 1979 година получа силна автономия, но остава част и до днес от Кралство Дания.





Населението на страната е много малко за тази огромна територия - едва около 56 000 души, повечето от които са от племето инуити. Живеят там буквално от хилядолетия.





Това определя и сравнително слабата икономика на острова. Едва 3,3 млрд. долара Брутен вътрешен продукт на година. Това означава обаче висок стандарт - почти 58 000 долара на човек от населението. Повечето от тях се издържат от риболов и добив на минерали, колкото и слаб да е той.





Огромната част от парите обаче идват от Гренландия, която добавя около 50% от парите към централния бюджет или около 700-800 млн. долара. Да, БВП е 3,3 млрд. долара, но не цялата сума е в бюджета и не цялата се преразпределя. Повечето от парите на датчаните отиват за здраве, образование, инфраструктура.



Дотук добре. Следва обаче голямата сила на Гренландия. Добре дошли в една от онези страни, приютили една голяма част от Менделеевата таблица.



Точно така - Гренландия е пълна с полезни изкопаеми. И част от световните анализатори са убедени, че Тръмп иска именно тях.



"Вярно е, че той е загрижен за минералите. Също така твърди, че е загрижен за руските и китайските интереси в региона. Русия и Китай са изразили интерес към минералите на Гренландия, както и Съединените щати, така че това действително е фактор.

Той говори и за Арктика като нова зона на геополитическо съперничество и иска да заяви, че САЩ ще доминират региона и няма да позволят на Китай или Русия да го направят. Това е стратегическата причина, която той изтъква."



Какво точно има там?

Можем да изброяваме много, ама много дълго, затова ще съкратим списъка до тези 10, които виждате пред вас: редкоземни елементи, графит, литий, Уран, мед, цик, желязо, титан, ванадий, злато. Към тях обаче трябва да добавим и нефт и газ, които се добиват в изключително малки количества.



За какво може да се ползват тези елементи?





Отново - за един куп неща, без които животът ни не може да е същия: електромотори, батерии, вятърни турбини, стомана, медицина.



И все пак - Гренландия не е миннодобивната сила, която е логично да бъде. Защо?

Много просто - природата дава, природата взима. На първо място е суровият климат, който е лед, лед, лед. Това прави трудно изграждането на инфраструктура, която когато се прави - е много, много скъпа. Екологичните рискове за природата стават големи и затова - местните се съпротивляват. Сложно е, виждате и сами.



И накрая: хубаво е, весело е, но човекът, който отрича климатичните промени - Доналд Тръмп, явно вижда, че те са факт и че те откриват възможности пред Гренландия.





Топенето на ледовете открива три нова пътя за търговия: тези, които виждате пред вас на графиките. Гренландия е ключова за търговията, очаква се тези пътища да бъдат напълно плавателни с редовни кораби до 2050 година, намалявайки разстоянията от Азия до Европа със забележете - 40%!



"Ако погледнете Арктика от Космоса, ще видите, че Русия има граница по огромна част от нея – това е руска територия. От гледна точка на Китай, ако се опитвате да транспортирате стоки и минерали между Азия и Европа, Арктика предлага най-краткия маршрут. Това я прави изключително важна за веригите на доставки. Има и една ирония: всичко това е възможно само заради глобалното затопляне. А президентът Тръмп твърди, че глобалното затопляне е измама. Въпреки това, именно заради климатичните промени Арктика се превръща в арена за геополитическо съперничество."

И така - това са сухите данни. Какво обаче следва?

Всичко, което ви казах е ясно отдавна. Самият Тръмп има апетити към Гренландия още от първия си мандат. Защо обаче сега натиска толкова силно? Защо се вманиачи?



"Почти е невъзможно да се даде напълно логичен отговор, защото голяма част от това е просто прищявка в главата на президента. Той е решил, че Съединените щати отново трябва да бъдат имперска сила и че Гренландия е цел, която той иска да присвои за САЩ. Но това е фантазия, не е резултат от последователно стратегическо мислене. Това е неговото его, което говори."

Ако оставим настрана международното право, ако оставим настрана изгражданите с толкова кръв структури на международната архитектура на сигурност, ако всичко това няма значение, остава още един въпрос - наистина ли Тръмп беше готов да рискува да се скара с Европа - най-старият си съюзник - заради Гренладния. Европа даде сериозен отпор, особено от страна на самата Дания и на президента на Франция – Емануел Макрон. Въпросът обаче остава, що се отнася до мотивите на Тръмп – въпрос на стратегия или въпрос на…презрение.



"Президентът Тръмп поначало няма особено високо мнение за Европа. Той я възприема като бастион на либерализма и като икономически конкурент. Той няма усещането за историческа лоялност към Европа, което предишни американски президенти имаха – усещането за обща сигурност срещу агресивна Русия. Тръмп не споделя тази обща идентичност и открито презира Европа заради нейните либерални ценности."



И още: тук не става дума само за ЕС, а за НАТО - най-мощният отбранителен съюз в света. Дания и САЩ са членове на НАТО, а тръмп твърдеше, че в краен случай може да удари Гренландия военно. Един член на НАТО да нападне друг.



"Може да се каже, че НАТО вече е в процес на разпадане заради отношението на Тръмп към алианса – липсата на уважение и ангажираност. Подобен акт би бил последната капка, която ще доведе до пълен срив. Да, мисля, че това би означавало край."

Би означавало край. Но краят никога не е просто край при междудържавните отношения, нали? Има ли какво да направи Европа?

Владислав Панев от бизнес клуб "Ускорение" е гост на Йордан Бързаков в "РеВизия". Според Панев има сериозно нарастване на риска в международен план откакто Тръмп е на власт и това се вижда по поведението на борсите - поскъпването на ценните метали и др. Панев е на мнение, че Гренландия е нужна за Тръмп не само заради суровините. Той подчерта, че с глобалното затопляне част от ледената покривка ще бъде стопена и ще има повече свободни земи и нови морски пътища. Ако САЩ притежават Гренландия, разстоянието до Русия през Атлантическия океан намалява на половина. Владислав Панев каза, че не на последно място Доналд Тръмп гледа на острова като недвижим имот и иска да остане в историята като президента, увеличил територията на САЩ.

Повече гледайте във видеото.