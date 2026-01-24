Обекти, застинали във времето, оживяват. Това е личният проект на Стан от Стара Загора, който се превърна в дигитална сензация. Той прави видеата в свободното си време, като всяко едно е гледано стотици хиляди пъти. А интересът към още анимации, в които скулптурите оживяват, е лавинообразен. За Станислав Славов и неговите оживяващи скулптури разказва Георги Манев.

Много любими места на хората от района на Стара Загора стават обект на интерес от страна на Станислав. Той заснема тези забележителности и ги прави популярни, като ги анимира.

"По този начин искам да предизвикам интереса към тях, като целта е те да станат популярни не само в Стара Загора, но и извън града, да покажем, че имаме доста интересни неща, с които можем да се гордеем", споделя той.



Към всеки един от проектите Стан публикува и информация.

Първият обект, който решава да анимира, е един от съвременните символи на Стара Загора - Феникса, разположен на площада пред Общината.

"Реших да го накарам да полети", споделя той и допълва, че Фениксът е нещо, с което хората са свикнали, но когато го видят в полет, това предизвиква други чувства в тях, както при малките, така и при големите. А хората истински се наслаждават на творбите на Стан.

По професия той е инженер, дизайнер, занимава се с архитектура. Създава видеата в свободното си време, сам, използва различни програми и изкуствен интелект. Споделя, че процесът за него е лесен, тъй като има познания в областта. Но също така смята, че и други хора биха могли да направят това.

От години Стан абсолютно безвъзмездно качва в десетки дигитални платформи по света исторически символи, свързани с историята на региона с цел да го популяризира.



"Този проект започна така като на шега. В един момент се оказа, че има голям интерес, различни хора започнаха да се свързват с мен и да ми пращат снимки, които биха искали да раздвижа", разказва той.



А така, благодарение на Станислав, оживяват скулптурата „Японката“ в Казанлък, Четящият човек в Добрич, легендарният парен локомотив в Стара Загора и много други.

