Война или мир? Въпросът, който стои пред целия свят от няколко години все още не е намерил своя отговор. Старият континент е изправен пред сериозни изпитания - нападения над чувствителна инфраструктура на север, удари с дронове от изток, желанията на Доналд Тръмп да превърне Гренландия в американска територия, а страните членки да плащат все повече за отбрана.

НАТО се готви за най-сериозните сценарии, но каква е готовността за война? И откъде идват заплахите днес? „Темата на NOVA” търси отговорите. Журналистът Иван Кънчев се включи в бойно учение на Алианса в Средиземно море заедно с български военни. И получава специален достъп до едни от най-високотехнологичните машини на НАТО, които участват в симулациите на военни действия.

По време на учението Neptune Strike екипът на NOVA се среща с лейтенант Майк Картти - командир на ескадрила в Кралските военновъздушни сили на Великобритания.

„В ескадрилата има 180 души - от пилоти, през инженери до хора, които ръководят мисиите, както и разузнавачи. Моята първостепенна задача е да ги ръководя. Иначе съм пилот на изтребител”, споделя лейтенант Картти.

И допълва: „Никога не ми е било детска мечта да бъда пилот. Присъединих се към Кралските морски пехотинци и, след като постоях там няколко години, нещо започна да ме човърка, че искам да правя нещо ново. Да си намеря ново предизвикателство. Така реших да се пробвам като пилот. Така че - стана случайно. Но си намерих мястото. Това е моето призвание, което е фантастично”.

По време на разговора с лейтенант Картти – от борда на самолетоносача няколко изтребителя тръгват към България. В учението се включват две групи самолетоносачи, въздушни и десантни сили. Целта – да се тренира защитата на източния фланг.

Лейтенант Майк Картти обяснява: „Източна Европа е важна по няколко причини. В момента се намираме в Средиземно море, за да можем да упражняваме полети на далечно разстояние - докъдето и да ни се наложи да летим. А вариантът това да се наложи по източния фланг засега изглежда един - евентуален удар от страна на Русия".

Пред NOVA застава и главнокомандващия силите на НАТО В Европа – генерал Алексъс Гринкевич. За да отговори на най-трудния въпрос – колко готов е Алиансът.

„Военните никога няма да ви кажат, че сме толкова готови, колкото ни се иска. Ние винаги искаме да сме по-добри. Петте процента за отбрана са едно на ръка, но тази инвестиция трябва да се направи бързо и да демонстрира способностите на членките на НАТО. Но ако трябва да се бием още тази нощ – готови сме. Абсолютно”, категоричен е генерал Гринкевич.

Войната обаче не е само на повърхността. НАТО трябва да се справя с атаките на всички нива. Буквално. Върховният главнокомандващ на силите на Алианса в Европа разказва: „Наблюдаваме с внимание някои от случващите се около Европа неща. Обръщаме внимание на кибер заплахите, както ги наричаме. Последните саботажи в Полша. Не знаем кой стои зад тях, но имаме съмнения. И дроновете, които се появяват на различни места в континента. Това ще са нещата, които ще наблюдаваме от близо през следващите месеци. Разбира се – войната в Украйна. Тя е тук, на прага на НАТО. Подкрепяме президента, който се опитва да спре войната. Но имайте едно на ум, че ако и както и да приключи тази война, Русия ще продължи да бъде заплаха за нашите съюзници в НАТО тук”.

„Много е важно да приемем колко критична е европейската отбрана като съвкупност, в това число и НАТО. И колко е важно да се подготвяме заедно, да се учим заедно, да работим сега, за да може, ако в бъдеще бъдем въвлечени в конфликт в Европа, да можем да работим ефективно заедно от ден 1”, смята командирът на ескадрила Майк Картти.

А, че България е част от това учение – не е повод за тревога, обяснява бригаден генерал Станимир Йорданов, директор на Дирекция „Операции и подготовка” в Министерството на отбраната. „Сигналът е много ясен – единство на всички съюзници. Тоест, когато нещо се случи, когато нещо застраши нашата национална сигурност, съюзниците в Алианса ще дойдат и ще ни окажат помощ. Както и ние сме длъжни, ако се наложи някъде да изпратим сили и средства, по същия начин ще постъпим и спрямо нашите съюзници. Тоест, България е влязла във съюз, в който сме длъжни да изпълняваме поетите ангажименти към него”, казва още генерал Йорданов.

А как страните-членки на НАТО приемат новите предизвикателства, които този път идват не от Изток, а от Запад – с апетитите на американския президент Доналд Тръмп към придобиването на Гренландия? И има ли риск за бъдещето на военния съюз? Отговорите на тези въпроси ще намерите във видеото.