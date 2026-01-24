Зимните курорти в България отчитат ръст на туристите между 4 и 7 процента този сезон. Това стана ясно по време на изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм в Пампорово, където се обсъждаха текущите предизвикателства пред сектора.

Около 20 хиляди туристи в момента са в Пампорово. Един от основните проблеми в курорта остава липсата на места за паркиране.

„Да, има проблем с паркирането. Няма места. По главния път хората спират за Пловдив и Смолян, редят колите, защото няма къде да паркират. Това може да доведе до ПТП“, заяви Атанас Йорданов, местен жител.

Според Драгомир Тасков, председател на Комисията по туризъм към Народното събрание, курортът се нуждае от цялостен общ устройствен план, който да включва инфраструктура, пътища и свързаност. В момента липсва и медицински център, който да обслужва нуждите на туристите, като се разчита на съседните Чепеларе и Смолян, което не е трайно решение.

В същото време ресторантьорите очакват увеличение на цените в заведенията с около 7% до края на април, а хотелиерите вече са индексирали нощувките.

Гроздан Караджов: Остров Св. Кирик и Юлита ще поеме туристическото корабоплаване край Созопол

„От предходния до този сезон има индексация на цените за настаняване и изхранване от порядъка на 8 до 10 процента“, заяви изпълнителният директор на „Пампорово АД“ Стефан Присадов.

Очакванията на зимните курорти са за приходи около 170 милиона евро. Браншът разчита не само на български туристи, но и на посетители от Турция, Гърция, Румъния, Ирландия и Великобритания.

„Ръстът в туризма е вече сериозен факт за 2025 година – между 4 и 7 процента. Изключително добре се развиват някои от пазарите, включително завръщането на Израел на българския туристически пазар“, подчерта министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош.

В рамките на обсъждането беше съобщено и, че до дни в парламента ще бъде внесен за обсъждане Законът за развитието на националните курорти, който цели да реши някои от структурните проблеми в зимните дестинации.