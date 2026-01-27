Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Тя е иззета и изпратена за експертиза в Българската народна банка
Управител на заведение в Боровец подаде сигнал в полицията, че туристи платили с фалшива банкнота от 500 евро. Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване и е изпратена за експертиза в Българската народна банка.
Според Николай Георгиев хората, които използвали банкнотата, били от Гърция. Те консумирали храна в обекта на стойност 100 евро. Групата била от 5-6 души на около 30 години. Казали, че нямат други пари, за да си платят, освен банкнотата от 500 евро. „Погледнахме я, стори ни се истинска. Още не е уточнено дали е фалшива на 100 процента. След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че е фалшива”, обясни управителят на заведението.
Как да проверите дали една евробанкнота е истинска
Мъжът предал банкнотата в дежурния полицейски участък. Веднага проучил как да различава фалшификат от оригинал. „Взех си маркер от книжарницата. Като драснеш фалшивата банкнота - излиза черта. Като драснеш на истинската - няма черта”, посочи Георгиев.
Други търговци в Боровец споделиха, че не знаят как изглеждат пари с толкова висок номинал. „Дори не съм виждал банкнота от 500 евро. Съмнявам се на банкноти от над 50 евро, но до мен има чейндж бюро и се консултирам със служителите“, сподели търговецът Жан.
Разследват два случая на плащания от клиенти с фалшиви евробанкноти в Казанлък
Трети залагат на различни методи. „На вътрешно светоусещане. Ако сте имали опит с други банкноти, понякога е най-точно при пипането на самата банкнота. Шумът! Шумът на самите пари!“, каза Петър.
А риск от измама съществува не само за хората, които развиват бизнес в туристическите ни курорти, но и за самите туристи.
