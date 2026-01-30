Пловдив се подготвя за срещата на България срещу Белгия в отборния турнир за Купа Дейвис. Двубоите ще се играят на 7 и 8 февруари в зала „Колодрум“, в която вече е изграден първият вътрешен клей корт в България.

По желание на българския отбор настилката за мачовете е клей. Такъв вид настилки се изграждат изключително рядко. С правилната организация, осъществяването на идеята отнема около 8 часа. Историята обаче, с която идва тази настилка, не е никак случайна: "След като Унгария е домакин на Белгия през 2020 година, също както при нас, за Купа Дейвис, унгарците искат да играят на червени кортове по ред причини и тогава се открива този вид настилка", разказва собственикът на фирмата изпълнител на идеята Николай Банков.

От Българската федерация по тенис определят домакинството като сериозно организационно предизвикателство и отговорност към отбора и публиката. По думите на вицепрезидента на федерацията Георги Чочев целта е състезателите да се чувстват комфортно, да се забавляват и да покажат най-доброто от себе си пред родна публика.

В студийната програма на NOVA преди и след мачовете анализатори ще са: една от най-успешните български тенисистки Цветана Пиронкова и познатият вече от екрана Петьо Борисов. Очакванията са трибуните да бъдат пълни, както и при предишния двубой на националния отбор през септември.

Гледайте мачовете между България и Белгия за Купа Дейвис пряко по NOVA и NOVA Sport.