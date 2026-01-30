МВР не бива да бъде държано отговорно за изборния процес, той не зависи от ведомството и е абсурдно да се твърди обратното. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов пред журналисти в Димитровград.

„Ние реагираме само на сигнали – отиваме на място и установяваме фактите“, подчерта Митов.

Относно формирането на служебен кабинет той заяви, че ролята на вътрешния министър не е да се намесва в оперативната работа на полицията. „Това, което знам, е, че един министър не трябва да се меси в работата на полицаите. Той трябва да остави служителите да си вършат работата – тогава идват и резултатите“, каза още Митов.

Министърът в оставка отчете напредък и в други сфери от дейността на МВР – борбата с наркозависимостта, премахването на "локалите" от София и мерките за ограничаване на пътнотранспортните произшествия. По думите му за последната година е отчетен спад на пътните инциденти. „Трябва да се подобрява и инфраструктурата, но цифрите и резултатите, които постигнахме за една година, са факт“, допълни той.

Според Митов следващият министър на вътрешните работи трябва да бъде неутрален човек, чиято основна задача да бъде осигуряването на обществения ред и нормалното функциониране на държавата.

Министърът говори и за специализираната операция срещу торент сайтовете Замунда, Арена и Зелка, разпространявали материали и продукти, защитени с авторски права. Четирима души са задържани по случая, съобщи Митов.

По думите му акцията е резултат от месеци съвместна работа между българските служби и международни партньори, сред които властите в САЩ и Европол. „Последните месеци работихме активно и резултатът вече е налице“, подчерта Митов.

