Досегашният президент Румен Радев предпочита да бъде сам на „сцената”, сякаш влиза в ролята на цар. Досега не е дал конкретна информация по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова в ефира на „Здравей, България” по повод интервюто на Радев по БНТ.
Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков е на мнение, че не може да се очаква от Радев да коментира с имена какво визира, говорейки за олигархия. Той също така не смята, че трябва да се очаква досегашният президент да обяви сега с коя партия или коалиция ще отиде на изборите.
Стабилност или колебание: Какви символи носят посланията на Румен Радев
Политологът Светослав Малинов посочи, че от интервюто е разбрал, че Радев ще направи партия, но „тази новина не ни върши работа”. „Той нямаше вид на човек, който ще атакува олигархията и ще я победи. Да, спомена я, но много страхливо. Това, че не казва имена, не е случайно. Позиционира се като човек, който осъзнава, че трябва да прави коалиции и е готов за това”, допълни експертът.
Според Малинов Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство, а все още като президент, което обаче не го позиционира добре на партийното поле. По негови думи Радев може да спечели, като не казва нищо конкретно.
Ще основе ли партия Радев и с кои формации би влязъл в коалиция
Дамянова коментира, че въпросът, който стои на дневен ред, е дали досегашният президент ще води битка с олигархията, или само с част от нея. По нейни думи Радев е „отворил вратите" за управленска коалиция.
Редактор: Цветина Петрова
