В социалните мрежи се разпространява невярна информация, според която 3 февруари е обявен за неучебен ден в Русе заради влошена зимна обстановка.

Заместник-кметът на града Никола Лазаров опроверга разпространената заповед: „Днес дори съм в отпуск и няма как да разпиша подобен документ. Заповедта е фалшива и утре учебният процес ще се провежда по редовния график. Пожелавам на всички ученици успешен втори срок“, заяви Лазаров за кореспондента на БТА в Русе.

От общината уточниха, че всички училища в Русе ще работят по утвърдения график и призоваха гражданите да се информират само чрез официалните комуникационни канали на администрацията. „По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация“, добавиха от общината.

