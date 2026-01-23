Снимка: iStock
Целта е да се гарантира безопасността на учениците и персонала
Неучебен ден е обявен в Русе заради усложнената зимна обстановка. След като заледените улици и тротоари създадоха трудности в придвижването и десетки хора потърсиха помощ заради травми, днешният ден беше обявен за неучебен с цел да се гарантира безопасността на учениците и персонала.
Освен това от местната администрация съобщиха, че градският транспорт и паркирането са безплатни.
„Беше натоварено през целия ден в четвъртък. През спешното отделение на болницата преминаха около 50 души с различни травми след падания заради снега. Повечето от тях бяха приети за лечение и им предстоят операции”, обясни в „Здравей, България” д-р Момчил Фиданов, ортопед в УМБАЛ "Медика" – Русе.
Той подчерта, че при колегите му в неврохирургията е имало и няколко черепно-мозъчни травми след подхлъзвания заради поледицата.
„Наред с по-възрастните хора, които съветваме да не излизат навън в подобно време, имаше и млади хора, както и няколко деца, които за щастие бяха с по-леки наранявания”, заяви д-р Фиданов.
Редактор: Цветина Петкова
