В търсене на служебен премиер президентът за втори пореден ден проведе срещи с парламентарните групи. Днес на „Дондуков” 2 пристигнаха представители от „ДПС-Ново начало”, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ”.

► Срещата Йотова – „ДПС-Ново начало”

Днес точно в 10 ч. в Президентството пристигнаха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева-Вели.

„В следващите седмици трябва да бъдат взети много спешни решения. Протестиращите поискаха максимално бърза промяна. България работи с удължен бюджет. Трябва да се преодолее ценовият шок, да се мисли за спешни мерки за уязвимите хора, както и за доходите на гражданите. Последните промени в Конституцията са несъстоятелни във връзка със съставянето на служебен кабинет. Стремим се към предвидимост и максимална стабилност на страната. Правим всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великденските празници", каза президентът в началото на консултациите. Йотова подчерта, че отговорността за списъка с лицата от "домовата книга" се носи от парламента, който ги е назначил.

По думите на Искра Михайлова от формацията подкрепят синхрона и взаимното уважение между институциите. „Виждаме в лицето на президента човек, с когото можем да водим диалог. Най-важната задача на служебния кабинет е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на българите в институциите и партиите. Апелираме той да се отнесе с нужното доверие и уважение към избирателите. За съжаление, имаме горчив опит от проведен в миналото вот, в който бяха нарушени права заради технически проблеми. Честността на изборите означава всеки гражданин да се почувства уважен, за да упражни правото си на глас. Правата на българите за нас са първи приоритет", категорична беше тя.

Според нея са необходими и редица икономически мерки - нормализиране на политиката на ценообразуване и ограничаване на спекулата, за да се успокои напрежението около въвеждането на еврото.

► Срещата Йотова - „БСП-Обединена левица”

Президентът прие за разговори на „Дондуков" 2 и представители на "БСП-Обединена левица". Тя се срещна с председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев и зам.-председателите Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Йотова подчерта изключителната важност на консултациите и изтъкна, че до този момент те са „много резултатни и съдържателни". „Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държавният глава.

„Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, която беше и най-големият радетел за тези промени. Вие нямате свободен избор и сте ограничена от определен брой хора, измежду които може да избирате служебен премиер. Смятам, че НС също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви Драгомир Стойнев.

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет. „Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят много трудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна Стойнев.

Мая Димитрова подчерта, че промените в Конституцията са поставили президентската институция в много трудна ситуация. „Но законите и най-вече Конституцията трябва да се спазват и да се изпълняват. Основната задача на служебното правителство е да организира и проведе честни и прозрачни избори и да върне доверието на гражданите в изборния процес", заяви тя. И изтъкна, че позицията на „БСП-Обединена левица" е, че промени в Изборния кодекс не трябва да бъдат променяни в последния момент. „Технологията на гласуване не трябва да бъде променяна най-малко година и половина преди вота", категорична е Димитрова.

Кирил Добрев изтъкна, че всяко участие във властта носи своята цена, припомняйки участието на партията в управленската коалиция. „От БСП си даваме ясна сметка каква цена бихме платили за участието си в това управление. Но в навечерието на предсрочните избори, единственото, което трябва да направи правителството, е да гарантира честни избори и безпристрастност на служебния кабинет. С промените в Конституцията и с вчерашните екстравагантни предложения на виновниците за тези промени става ясно, че ние не можем да кажем с ръка на сърцето, че ще имаме напълно безпристрастен процес", заяви той и подчерта, че от партията са категорично против промени в последния момент на Изборния кодекс.

След разговора с президента Драгомир Стойнев посочи, че с Илияна Йотова „е обсъдено нещо много по-важно от това кой да бъде конкретният служебен премиер". „Говорихме за това, което трябва да се случи в държавата. Затова чрез вас медиите ще апелираме към всички останали политически сили - за разум и за държавническо поведение. От БСП сме изключително притеснени за социалната несигурност и за това, че много граждани се тревожат за своето съществуване и се чувстват изоставени поради липсата на бюджет", изтъкна той.

► Срещата Йотова - „Има такъв народ”

В 13 ч. на „Дондуков" 2 пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

„Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато няма редовно правителство. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, а той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Президентската институция беше лишена от право на избор по отношение на фигурата на служебен премиер. Петима от десетимата кандидати дадоха положителен отговор. Най-важното е да видим какво трябва да бъде свършено до избиране на редовен кабинет", каза Йотова в уводното си слово преди старта на консултациите.

Председателят на ПГ на ИТН коментира вариантите за служебен премиер така: „Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев - председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен". Йорданов посочи, че президентът в момента е натоварен с голяма отговорност и очаквания. "В сложна ситуация сме - без бюджет и социална защита, със съмнения за спекула в хранителния сектор и фармацията. Причината за това е свалянето на редовното правителство след протестите, организирани от ПП-ДБ, които са жадни за власт. Те са против всеки, ако не са вътре във властта. Грешка беше вкарването на бюджет, без да сме се разбрали със социалните партньори. Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха до избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Според Балабанов държавният глава не бива да слуша никого за решението си за служебен премиер. „За поста трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от партийната политика. Иначе шарлатаните ще бъдат допуснати отново във властта, но през задния вход", смята той.

Павела Митова отбеляза, че ИТН силно вярва в разделението на властите, но ситуацията в момента предполага, че президентът носи споделена отговорност. „За съжаление тя не е споделена с нас, а с формациите, променили Конституцията, така че държавният глава да няма избор за вариантите за служебен премиер. Затова никой не бива да обвинява президента за избора му, тъй като той му е наложен. Служебният премиер е споделена отговорност на държавния глава и на партиите, променили закона", коментира тя.

По думите на Йотова обаче всички лица в т.нар. „домова книга" са избирани от политическото мнозинство в парламента в конкретния момент.

Конституционните промени са довели до сериозно отслабване на президентската институция и са поставили държавния глава и вицепрезидента в изключително трудна ситуация при избора на служебен министър-председател. Това заявиха Станислав Балабанов и Тошко Йорданов след консултациите при президента. По думите на Балабанов промените в основния закон, приети от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, ГЕРБ, ДПС и други парламентарни сили, са „мракобесни“ и са унищожили първоначалния замисъл на Конституцията. Според него дори самите консултации са обезсмислени, тъй като изборът е силно ограничен от новите правила.

Балабанов подчерта, че сред петте възможни кандидатури за служебен премиер има две ясно партийно обвързани фигури. Той посочи като такива Андрей Гюров и Димитър Главчев, като заяви, че тяхната политическа биография не позволява да бъдат възприемани като неутрални. Според него, ако служебният министър-председател е политическа фигура, това неминуемо ще доведе до партиен кабинет, в който фокусът няма да бъде върху провеждането на честни избори, а върху властови интереси. От своя страна Тошко Йорданов допълни, че макар формално да има пет кандидатури, реалният избор е силно стеснен заради партийната обвързаност на част от тях. Той припомни, че „Има такъв народ“ е сезирала Конституционния съд заради промените в основния закон, тъй като според партията те са приети в противоречие с Конституцията от обикновено Народно събрание.

Йорданов подчерта, че Конституционният съд е отменил част от тези промени, а по други все още няма решение заради равенство при гласуването. По думите му не може да се очаква ново обикновено Народно събрание да поправя вече допуснати противоконституционни решения. „Най-добре е Конституционният съд да си свърши работата“, заяви той.

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

ПП-ДБ: Трябват честни избори, предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

