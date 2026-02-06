В следобедните часове в петък се очаква заоблачаване и слаби валежи от дъжд. През уикенда обаче времето ще бъде сравнително топло, но предимно облачно, каза синоптикът от НИХМ Мариана Попова в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

В събота максималните температури ще достигнат 14-15 градуса. Очакват се слаби валежи от дъжд, предимно в планинските райони в Югозападна България и Стара планина. По високите части ще има сняг.

В неделя ще започне понижение на температурите. То ще бъде по-значително през следващата седмица.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петрова