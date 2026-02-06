Със старта на Зимните олимпийски игри в Италия вълнението е голямо, но не само за спортистите, а и за техните домашни любимци. В снега в Кортина д'Ампецо и Ливиньо четириногите приятели се забавляват не по-малко от любителите на зимните спортове. Не всички олимпийци обаче са успели да вземат своите другари със себе си. Някои споделят, че въпреки вълнението, те им липсват.

Марая Кери ще открие Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Сноубордистът Хана Карер споделя, че преди години е имала куче, което е починало. Сега отглежда друго, а когато отсъства, за него се грижи семейството ѝ. „Семейството ми пристига скоро. Майка ми, баща ми, двете ми сестри, кучето ми и баба. Много се радвам, че всички ще са тук, близо до мен и ще мога да ги виждам. Ще бъде много хубаво”, казва още Хана.

Двукратната шампионка Хейли Лангланд е в Ливиньо, за да подкрепи отбора на САЩ, но без своя домашен любимец. "Много бих искала да е тук. За съжаление, нямаше как", споделя Хейли.

Зимните олимпийски игри в Италия започват днес и ще продължат до 22 февруари.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова