Във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в село Българи, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Местни жители посочват, че мъжът е пребивавал в селото миналата седмица.

Според разказите на хората Калушев се придвижвал с джип с надпис „Планинска спасителна служба“.

Припомняме, че полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на неправителствената организация „Национална aгенция за контрол на защитените територии“. Властите го търсят във връзка със стрелбата в хижа край прохода "Петрохан", при която бяха убити трима мъже. На петия ден след престъплението все още не може да се каже какви са били мотивите за него и кой всъщност е застрелял жертвите.

С Калушев е 15-годишният син на Яни Макулев. Първо в ефира на „Здравей, България” по NOVA той призна, че няма връзка с момчето от 29 януари. От разказа на бащата на детето стана ясно, че последно синът му е бил в района на Синеморец. Проверка на нашите колеги на място показа, че става въпрос за странджанското село Българи. Какво открихме на място - къща, за която се твърди, че е на името на Калушев.

Лагерите, за които се говори в последните дни, са се състояли от по едно-две деца, между 10 и 15 години. По неофициална информация в село Българи разследващите са разпитвали и за планински хижи в региона.

Кметският наместник в селото отрича да познава Калушев. „Научавам и аз от телевизиите - нищо повече за такъв човек. Нито има адресна регистрация за такъв човек в село Българи, нито съм го виждал, нито имам някакви контакти с него”, обясни пред камерата ни Петър Недялков.

Според местните обаче преди 2 години Калушев е купил имот - двуетажна къща в селото, на метри от центъра. Видели го миналата седмица. „На 2-3 месеца го виждам като съм тук. Последно преди седмица-десетина дни го видях. Тук правеха един кран за водата и на другия ден си заминаха”, признава Георги, който живее в съседна къща. Не говорел с Ивайло Калушев.

Разказват, че в лагери на организацията се провеждали в съседното село Кости. Жителите обаче твърдят, че не знаят за такива мероприятия.