22-годишният Николай Златков има дълга история, свързана с лагерите на Ивайло Калушев и рейнджърите от хижа "Петрохан". Той е едно от децата в лагерите на организацията „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, а след като навършва пълнолетие, става част от нея. По думите на Яни Макулев именно той е третият в групата с издирвани след стрелбата. Другите двама са самият Калушев и синът на Макулев, който е на 15 години.

Николай Златков е едно от децата, отгледани от Калушев. Той е преминал през обученията на школата за приключения „Роук”, а впоследствие става част от управлението на сдруженията, които са свързани с хижата. В социалните мрежи липсват негови снимки. Преди години е участвал в документалния филм на Калушев, който е заснет в Мексико.

„Понякога се страхувам, преди да вляза в пещера, но основното нещо, което ми позволи да ги преодолея, е когато видя, че моите приятели ми имат доверие. Когато видя това, знам, че моето място е тук. И знам, че това е мястото, на което принадлежа”, казва Златков в документалния филм на Ивайло Калушев.

„Това е времето, в което се освобождавам от всички страхове, от всички ограничения и се отварям напълно пред пещерата. И изведнъж имам фокус, придобивам знание от извора, прецизност и дисциплина. И когато всичко това се комбинира - забравяш, че съществуваш”, става ясно от заснетите кадри.

Според информация на NOVA за последно Николай Златков е видян в село Кости. Там се занимавал с децата, които се обучават в момента.

От прессъобщение, качено на сайта на МВР по-рано днес става ясно единствено, че лицата, които се издирват, са повече от едно. Според източници на NOVA Златков е придружавал част от децата и в чужбина.