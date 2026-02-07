На шестия ден след тройното убийство в хижа „Петрохан” криминалистите определят случая като един от най-сложните, с които са се сблъсквали в последните десетилетия. Прокуратурата и ДАНС изнесоха данни, че срещу рейнджърите има сигнали, свързани с педофилия, паравоенна структура и „отклонения от общоприетите религиозни възгледи”. Големите въпроси все още стоят без отговор, включително и дали всичко това, в което са подозирани, има реална връзка с показния разстрел. Сред издирваните са две момчета, като те са оставени от родителите си да бъдат отглеждани от вече издирвания Ивайло Калушев.

На какво ги е обучавал и какви са били лагерите му – разказва репортерът Иван Кънчев, който следи случая от първите минути.

„Те не посещават градини, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води”, казва Свилен Делчев, пещерняк и спелеолог, познат на Ивайло Калушев.

Това е школа „Роук“. През нея официално Ивайло Калушев е обучавал 10–15-годишни момчета.

Сайтовете на школа „Роук“ вече са неактивни, записите на всички домейни са изтрити. Продължава ли в този момент т.нар. обучение на децата и къде са те сега?

Връщаме записите от сайтовете на школата и намираме текст, в който обясняват философията си. „Ние вярваме в преобразуващото влияние на контактите с природата, във вдъхновяващия личен пример, в добротата, искреността и красотата”. „Вярваме, че всеки от нас има нужда от време на време да бъде подсещан за истинските неща. Водачите и инструкторите ни в течение на годините натрупаха много опит в работа с малки и големи. Школа „Роук“ съществува, за да помага на малки и големи в тяхното търсене на доброта, красота и съвършенство, на лична сила и достойнство. Ние осигуряваме жизнено утвърждаващи преживявания, които отварят вратите към себеоткриване, безстрашие и мъдрост”, се казва още в сайта на школата.

За да се опитаме да разберем какво означава всичко това, се срещаме със Свилен Делчев. Запален пещерняк още от тийнейджър.

„Пещерите са хоби, което някои го превръщат в професия, а ходенето по пещери – спелеологията – това е една наука и доста хора избраха науката за своя професия, свързана с биоразнообразие, с картографско изследване, с геоложки проучвания”, обяснява Делчев.

Пещерите и техните тайни срещат Свилен с Ивайло Калушев.

„Разликата между нас и тях беше, че това е едно колективно занимание. Занимание, в което се събират много хора. Пещерите са трудни за изследване, не е за сам човек, не е скала да се катери, има план въобще за проникване. При тях това нещо не съществуваше – те винаги ходеха сами”, обяснява Делчев.

Дори и след като експедициите приключвали, Калушев оставал сам, разказва ни Свилен.

„На нас ни беше странно това уединение от тяхна страна, при положение че си беше традиция още от първите хора планинари, които ни завещаха това нещо като традиция – да се събираме и в проникването на пещерите, и в изучаването им и да си помагаме. При тях това нещо липсваше. Даже изучаваха една интересна пещера в района на Боснек – Врелото, и криеха от цялата пещерна общественост откритията, които бяха направили там”, казва Свилен Делчев.

Няколко години след това Ивайло Калушев прави своята школа. В свалените вече сайтове откриваме, че заниманията са разделени в различни клубове. Всички са само за момчета от 10 до 15-годишна възраст. Един от клубовете – „Гед“ – има по-необичайни изисквания към кандидатите. Търсят се момчета, чиито родители са избрали „да ги отглеждат без електронни устройства и без целодневна училищна заетост”. И още – децата трябвало да имат силна лична мотивация за участие и изявена самостоятелност.

„При него нещата пак бяха доста по-различни, по доста по-различен начин се провеждаха техните лагери. За мен, откровено, е плашеща неговата Facebook страница на училището, което той създаде през 1992/93 г. Там има послания, които не са ми ОК като човек, като баща, като гражданин. Страшна ми е страницата. Като родител не бих си пуснал детето в такава среда”, казва Свилен Делчев.

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Едно от децата, които Калушев възпитава, е синът на Яни Макулев. Момчето е на 16 години и баща му твърди, че и в този момент е заедно с Калушев.

„Аз съм абсолютно спокоен в момента, защото знам с кой се намира и съм убеден, че е в безопасност. Кара ме да съм спокоен вътрешното ми усещане, познаването на ситуацията и хората, които са заедно. Нямаме комуникация – за последно сме комуникирали на 29 януари”, казва Яни Макулев.

Яни Макулев вече е бил разпитван от полицията и, по източници на NOVA, е отказал съдействие на органите на реда. „Николай трябва да е с тях, трябва да са трима”, казва Яни Макулев.

Николай Златков също е преминал през обучението. Той е един от най-младите сертифицирани пещерни водолази. Според неофициални данни се е занимавал с новите попълнения в школата. Забелязан е последно в района на бургаското село Кости. Според наши източници е бил придружител на непълнолетни в чужбина.

„Били са в едно село – Българене, мисля, че се казва, там имат къща. Те са решили да отпътуват до морето, за разходка, да се гмуркат във водата. Аз съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят”, заяви Макулев.

Селото всъщност е Българи и се намира в близост до морето. Местните потвърждават, че Калушев е бил там преди дни. Във вторник полицията е обискирала къщата, която е обитавал, когато е бил в Българи.

Издирването на Калушев и неговия пълнолетен спътник продължава, а Свилен разказва, че общото между всички родители, които са оставяли децата си при него, е, че са спокойни, че са в сигурни ръце.

„Всеки лагер има начало и край. Какъвто и да е лагер – приключенски, пионерски. Тук говорим за създаването на една общност от деца, за която е неясно какви мечти и стремежи ще има, когато се развие до някаква степен. Лагер без край, който е далеч от общоприетия социум”, казва Свилен Делчев.

„Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, отклонения от общоприетите религиозни възгледи”, заяви Деньо Денев – председател на ДАНС.

Назад в годините, през 2024 година, е пуснат и единственият сигнал за дете в риск, поверено на Ивайло Калушев. Подават го бабата и дядото на детето, което тогава е на 8 години. Роднините му се притеснили, че момчето било отписано от елитно частно училище и поверено на грижите на Калушев. По техни думи детето отслабнало, станало затворено и раздразнително. Сигналът им е оттеглен по молба на майката на момчето.

За Калушев научаваме от документален филм, заснет в Мексико, където той прекарват много време с част от децата от школата.

„Те не посещават градини, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води. Далеч са от родители, което за мен не е приемливо. Знам го от разговори с приятели”, казва Делчев.

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Яни Макулев е един от тези родители, които са освободили детето си от училище.

„Ако това, което се е случило, е външна намеса, си представяте, че може да има заплаха и за неговия живот. И в случая не знаем как функционира държавата – съвсем редно е човекът да се покрие, докато утихнат нещата, и той ще се появи със сигурност. Те имаха лично оръжие, регистрирано по закона. Спекулациите, че там са намерили бойно оръжие, автоматично – това ще каже МВР. Нали, аз в момента, в който разбрах, се опитах да се свържа с всички, на всички им телефоните бяха изключени”, казва Яни Макулев.

А родителите на децата от лагерите продължават да не съдействат на МВР. Затова оттам призоваваха всички близки, роднини и приятели на издирваните да помогнат за откриването им.

„Не дават сведения за същността на Калушев, не знам поради каква причина. Нещо се е счупило в тези хора, което е много сериозно”, обяснява Свилен Делчев.

Според различни източници с лагерите в Петрохан е свързано и частно училище, което се намира в близост до София. В профилите си в социалните мрежи той често е публикувал неща, свързани с него. При въпроси на NOVA към частната институция на посочения телефон ни отговориха, че никога не са изпращали деца на лагерите на Калушев, а част от техните ученици са ги посещавали, но организирано от родителите им. В училището са правени проверки, но по думите на директора нарушения не са открити. Калушев е посещавал учебното заведение, за да прожектира филма си.

Ивайло Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Това може да се окаже проблем за разследващите, които го търсят.

„Тези филми, които сте ги гледали за оцеляавне - това е една малка частица от него. Добре е хората, които го издирват, да направят един психологически профил, защото ако има някой, подготвен за каквито и да е условия за живот месеци в пещера, за дълбочина, до която не могат да достигнат каквито и да е служби – това е той”, казва Свилен Делчев.