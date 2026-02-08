Дете пострада при тежък пътен инцидент в Ямболското село Воденичане. Младеж на 18 години блъсна с мотор 7-годишно дете, стояло на тротоар. Причината за инцидента е загуба на контрол при управлението на превозното средство, след което то напуска пътното платно.

Детето е в тежко състояние. То е транспортирано в болница „Св. Панталеймон” в Ямбол с множество травми, сред които черепно-мозъчна. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и то ще бъде транспортирано в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив с медицински хеликоптер.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. При проверката е установено, че младежа не притежава необходимата категория за управление на мотор. При падането, той също е получил нараняване.