Министерският съвет на Испания ще обяви днес за зони на бедствие всички общини, засегнати от лошото време през последните дни, предаде ЕФЕ.
Това е първа стъпка към определянето на помощите, които ще получат тези общини, след като бъде направена пълна оценка на щетите.
Нова буря - втората за няколко дни, удря Испания и Португалия (ВИДЕО)
От началото на февруари през Испания преминаха серия от атлантически бури, които нанесоха големи щети, особено в западната част на Иберийския полуостров. Те наложиха затварянето на над 150 пътища и евакуацията на хиляди души. Около 11 000 бяха евакуирани само в Андалусия. Опустошителни бури имаше още в областта Естремадура, а в по-малка степен в Кастилия и Леон и Кастилия-Ла Манча.
Премиерът Педро Санчес посети вчера местността Уетор Тахар в Гранада, за да се запознае на място с щетите от лошите метеорологични условия. Той заяви, че изпълнителната власт ще активизира механизмите, необходими за оценяване на щетите и за възстановяване на района.Редактор: Ивета Костадинова
