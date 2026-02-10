Министерският съвет на Испания ще обяви днес за зони на бедствие всички общини, засегнати от лошото време през последните дни, предаде ЕФЕ.

Това е първа стъпка към определянето на помощите, които ще получат тези общини, след като бъде направена пълна оценка на щетите.

От началото на февруари през Испания преминаха серия от атлантически бури, които нанесоха големи щети, особено в западната част на Иберийския полуостров. Те наложиха затварянето на над 150 пътища и евакуацията на хиляди души. Около 11 000 бяха евакуирани само в Андалусия. Опустошителни бури имаше още в областта Естремадура, а в по-малка степен в Кастилия и Леон и Кастилия-Ла Манча.

Премиерът Педро Санчес посети вчера местността Уетор Тахар в Гранада, за да се запознае на място с щетите от лошите метеорологични условия. Той заяви, че изпълнителната власт ще активизира механизмите, необходими за оценяване на щетите и за възстановяване на района.

Редактор: Ивета Костадинова