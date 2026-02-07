Едва възстановили се от силната буря „Леонардо“, преминала в средата на седмицата, Испания и Португалия са изложени отново на опасност от значителни валежи и силни ветрове заради нова буря, наречена „Марта“, предаде "Франс прес".

Властите в двете държави са обезпокоени, че земята, вече напоена от последните интензивни дъждове, няма да може да поеме допълнителните количества вода и това може да предизвика нови наводнения и свлачища.

Бурята „Леонардо“ доведе до евакуации, затворени училища и нарушен трафик в испанската област Андалусия

Иберийският полуостров е на първа линия по последици от климатичните промени в Европа и в продължение на няколко години е засяган от все по-дълги горещи вълни и все по-чести и интензивни дъждове, отбелязва АФП.

В голяма част от Южна Испания, по-специално в област Андалусия, както и в северозападната част на страната, за събота е обявен оранжев код за „валежи“ и възможност за „силни ветрове на места“, предупреди националната метеорологична агенция „Аемет“.

Бурята „Лоранс“ предизвика наводнения и транспортен хаос в Южна Испания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“, която стана причина за смъртта на двама души в Испания. Жена бе отнесена от река в Андалусия, а тялото ѝ бе открито в края на седмицата, след няколкодневно издирване. Друг човек загина в петък при пътен инцидент по време на градушка, съобщиха местните власти.

Редактор: Станимира Шикова