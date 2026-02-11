Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е избегнал опит за покушение по време на пътуване с хеликоптер.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, държавният глава разказа за случая ден по-рано. Вертолетът на Петро не е кацнал в карибския департамент Кордоба, тъй като охраната му се опасявала, че ще бъде стреляно по летателния апарат.

"Летяхме над морето четири часа и аз се озовах на място, където не беше планирано, бягайки, за да не бъда убит", добави той.

На власт от 2022 г., първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия от месеци твърди, че нова хунта за трафик на наркотици планира да го убие.

В северния колумбийски департамент Кордоба е активен Кланът от Залива - най-големият наркокартел в страната. Миналата седмица кланът обяви, че прекъсва преговорите, които водеше с правителството в Катар заради споразумението на Петро и Тръмп да се борят срещу наркотрафиканти.

Густаво Петро вече обяви, че е станал мишена на опит за убийство през 2024 г.

Редактор: Цветина Петкова