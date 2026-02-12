Очаква се еднодневна стачка на пилотите и кабинните екипажи на Lufthansa да доведе до отмяна и закъснения на много полети на авиокомпанията в Германия.

Синдикатите, представляващи пилотите и кабинните екипажи на превозвача, във вторник обявиха, че призовават членовете си към еднодневни стачни действия. Те настояват за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски за служителите.

От Lufthansa съобщиха, че се очаква стачката да засегне всички изходящи полети от Германия за други страни, както и някои полети до местни летища и карго курсове.

Директорът „Човешки ресурси“ на компанията Михаел Нигеман посочи, че спорът може да бъде решен единствено чрез преговори, като той подчерта, че компанията „просто няма финансов ресурс“ да удовлетвори исканията в сегашния им вид.

Според компанията летищните операции ще се нормализират в петък, 13 февруари.

Чрез днешната стачка синдикатите целят да предизвикат преговори с ръководството на компанията относно различни колективни трудови споразумения.

Lufthansa обяви вчера, че започва да отменя някои полети още в сряда – ден преди планираната стачка на служителите. Превозвачът цели да пренасочи засегнатите от стачката пътници към други авиокомпании, ако това е възможно.

Редактор: Цветина Петкова