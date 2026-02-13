Тежък пътен инцидент затвори временно главния път Велико Търново – Русе в петък сутрин. Произшествието е станало около 6:00 часа в района на село Петко Каравелово. Товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. 85-годишната жена е починала на място.

62-годишният шофьор е привлечен като обвиняем и е задържан за срок от 72 часа. Взетите на място проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Чакат се резултатите от направена кръвна проба. Предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Направен е оглед на местопроизшествието. Причините за инцидента се изясняват.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.