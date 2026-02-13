Международният ред, основан на правила, вече е минало, каза германският канцлер Фридрих Мерц на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС), която се провежда в баварската столица до неделя (15 февруари), пише "Дойче веле". В нейното 62-ро издание участват над 60 държавни и правителствени ръководители, както и министри на отбраната от близо 100 държави.

„Този ​​ред, колкото и несъвършен да е бил той даже в най-добрите времена, вече не съществува“, подчерта германският канцлер.

"Приключва дългото отсъствие на Европа от световната история"

Фридрих Мерц припомни, че конференцията се провежда под мрачното мото „В процес на разруха". Стъпвайки върху цитат от германския философ Петер Слотердайк, Мерц обяви, че приключва дългото отсъствие на Европа от световната история. „Прекрачихме прага на епоха, която отново се характеризира с употребата на сила и с доминирана от великите сили политика“, отбеляза германският канцлер.

"Нашата свобода е под заплаха"

Фридрих Мерц предупреди за заплахата за свободата в един свят, доминиран от велики сили. „В ерата на великите сили нашата свобода вече не се приема за даденост. Тя е застрашена“, подчерта той. „Защитата на тази свобода ще изисква твърдост и воля. Това означава за нас да бъдем готови за промени и, да - дори за жертви. И не някой ден, а точно сега“, подчерта грманският канцлер.

Мерц обвини Русия в "насилствен ревизионизъм"

Канцлерът на Германия определи войната на Русия срещу Украйна и употребата на сила от Москва като основен признак за разрушаването на предишния световен ред, основан на правила. „Насилственият ревизионизъм на Русия, нейната жестока война срещу Украйна – това е само най-ярката проява на това”, отбеляза германският политик. Според него, всеки ден се извършват военни престъпления. „Това е най-ярката проява на тази тенденция”, посочи Мерц.

Европа трява да се отърси от зависимостта си от САЩ

„Никой не ни е принуждавал да бъдем толкова зависими от Съединените щати, в каквото положение се намирахме напоследък“, заяви Мерц. Според него тази зависимост е настъпила "не по наша собствена вина. Но сега ще оставим това състояние зад нас - по-добре днес, отколкото утре", посочи канцлерът на Германия.

В тази връзка Мерц представи „Програма за свобода“, която трябва да очертае пътя към по-голяма независимост. Тя включва също и стъпки за това, Европа да се превърне във военна сила и да сключи по-силни, глобални партньорства.

Тези думи на германския канцлер обаче не бива да се разбират като обявяване на края на трансатлантическото партньорство, подчертава обществената медия ZDF. По-скоро Мерц призова за ново начало в отношенията между Европа и САЩ, в които Европа ще бъде силен и до голяма степен независим стълб.

Китай оспорва лидерството на САЩ

Германският правителствен ръководител подчерта още, че Китай също претендира за глобално лидерство. Пекин преосмисля международния ред „в свой дух“, лидерството на САЩ „се оспорва, вероятно е загубено“, посочи Фридрих Мерц.

Най-висок приоритет е „укрепването на Европа в рамките на НАТО“ – целта трябва да бъде намаляване на „нашата зависимост и уязвимост“, подчерта още Мерц в речта си. „Ние инвестираме огромни средства в надеждно сдържане“, увери той.

Редактор: Емил Йорданов