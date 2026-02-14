Контактната мрежа е изключена

Локомотив на товарен влак се запали в района на гара Разпределителна в Русе, научи NOVA. Две пожарни коли са на място. На този етап няма информация за пострадали.

Контактната мрежа е изключена, засега не е ясно дали ще се промени разписанието на пътническите влакове. Няма официална информация за причината за инцидента. 

