Контактната мрежа е изключена
Локомотив на товарен влак се запали в района на гара Разпределителна в Русе, научи NOVA. Две пожарни коли са на място. На този етап няма информация за пострадали.
Контактната мрежа е изключена, засега не е ясно дали ще се промени разписанието на пътническите влакове. Няма официална информация за причината за инцидента.
