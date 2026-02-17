Кабинетът „Желязков” вероятно проведе последното си заседание. Днес нямаше традиционното изявление на премиера в оставка преди началото на заседанието.

Росен Желязков оглави 105-ия кабинет на България. Към днешна дата управлява точно 1 година и 29 дни. В него влязоха 20 министри заедно с премиера, 19 от които мъже и само една жена – финансовият министър Теменужка Петкова.

По-голямата част от министрите ще имат възможност да се върнат в парламента след края на кабинета „Желязков“, тъй като почти всички бяха депутати в началото на 51-вия парламент. 11 от 20 могат да се върнат обратно в парламента.

Теменужка Петкова не е сред тях, защото ГЕРБ загуби този депутатски мандат заради преразпределението при влизането на „Величие“.

От медиите поискаха коментар по случая „Петрохан” от Желязков и Даниел Митов, но и двамата отказаха. До момента вътрешният министър не е коментирал случая „Петрохан–Околчица“, нито посегателствата срещу кмета на Бистрица.

Единствен министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош даде изявление. Той посочи, че българският туризъм отчита силен ръст по всички основни показатели през 2025 г. По думите му изминалата година се отличава с увеличение на броя туристи, нощувките и приходите и може да бъде определена като силна и добра за българския туризъм.

В очакване на новата власт: Кой може да влезе в служебния кабинет

"За първи път тази година броят туристи минава 9 милиона и половина души. Което е много силен показател. Това е година, в която можем да кажем, че българският туризъм напълно се е възстановил от COVID кризата. 16 процента повече са туристите спрямо 2019 година, което е годината, по която мерим", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Междувременно държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще приеме избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството в сряда. Очаква се Гюров да представи състав на кабинет.