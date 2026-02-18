Случаят „Петрохан-Околчица” продължава да поражда много повече въпроси, отколкото отговори. МВР публикува специален доклад с изводи какво е било правено по четирите сигнала, получавани през годините за групата на Ивайло Калушев.

„От всички линии, които вървят около тази история, казаното от разследващите като че ли е най-близо до истината и до някаква развръзка. Въпросите без отговор там стават все по-малко. Има още неизвестни, но ситуацията изглежда по-подредена”. Това заяви ефира на „Здравей, България” журналистът от "Клуб Z" Стефан Миланов.

Случаят „Петрохан-Околчица”: Има ли ясно формулирани версии и ще научим ли истината за трагедията

По думите му едно от нещата, които правят този случай толкова неприятен, странен и трудно обясним, е липсата на мотив, който можем да си изясним.

Миланов припомни, че на втория ден, когато бяха открити само телата край "Петрохан", директорът на областната полиция заяви, че „срещу тези хора не е имало нито един сигнал“. А вчера Инспекторатът на МВР обяви друго. „Оказа се, че единият сигнал е потънал точно в районното управление в Годеч”, посочи журналистът.

Случаят "Петрохан-Околчица": Претърсиха къщата на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той допълни, че в изнесената от Инспектората на МВР информация не видял нищо ново. „Моята теза е, че не навсякъде трябва да се подозира конспирация. Понякога става дума за чисто безхаберие и несправяне с работата. Абсурдно е да се каже: „Имаме преписка, но не можем да я намерим, защото се местихме“. Годеч се е преместил в Костинброд, но как така преписката изчезва? Това е толкова абсурдно, колкото и конспирациите, че някой е запалил шкаф в следственото отделение във Враца. Живеем във време, в което трудно различаваме небрежността от злоумишления тежък замисъл”, категоричен е Миланов.

В предаването „Твоят ден” бяха обсъдени противоречията около смъртта на шестимата мъже край "Петрохан" и връх Околчица. Бившият следовател Андрей Цветанов и психологът Михаил Михайлов анализираха новите разкрития и изразиха скептицизъм към част от лансираните до момента хипотези.

Бившият следовател Андрей Цветанов разкритикува фокуса върху негативни детайли от живота на жертвите и подложи на съмнение версията за „ритуално гладуване”. „При неизяснена обстановка трябва психолози да дават характеристика, след като са разпитани близките. Тези хора са юристи, финансисти, имат семейства”, посочи той. Цветанов направи паралел с екзекутираните български шофьори в Ирак, които са били лишени от възможност да се хранят, а не са гладували доброволно.

Той подчерта няколко ключови въпроса:

Гилзите: Първоначално бе обявено, че липсват, но по-късно бе съобщено за намерени гилзи вътре в хижата.

Изгарянията: Наличието на следи от обгаряне по ръцете и гърба на една от жертвите – не е ясно дали са прежизнени или не.

Боеприпасите: Скептицизъм относно версията, че намерените гилзи и проекти за боеприпаси са се възпламенили сами от пожара.

Психологът Михаил Михайлов коментира хипотезата за сектантска общност, като отбеляза, че макар да има признаци за затворена група, липсват категорични доказателства. Той обясни, че при подобни трагедии обществото често се опитва само да „върже точките”, за да се успокои. „Мозъкът ни е устроен да намира ред в хаоса. Започваме да гоним истината като самоцел, излизайки от смисъла на самата трагедия и съдбата на близките”, заяви той. Михайлов не изключи нито една от трите основни хипотези: колективно самоубийство, външен натиск или вътрешен конфликт, но подчерта, че пропуските в комуникацията на институциите засилват недоверието.

Повече гледайте във видеата.

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова