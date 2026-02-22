Днес отбелязваме Сирни Заговезни. Празникът поставя началото на най-дългите пости - великденските. Денят е известен още като Прошка, Сирница или Прощална неделя и винаги се пада седем седмици преди Великден. Основа на днешния празник е взаимното опрощение. Според традицията всеки трябва да поиска прошка от своите близки.

За смирение и прошка призова патриарх Даниил. "Простено! Простете! Бог да ни прощава и помага за леки на спасителни пости. Всеки да прости на всеки, каквото е съгрешил. Това развързва душата от злобата и завистта, която таим към останалите. Понеже нашите сили са недостатъчни, трябва да поискаме от Бога: "Господи, помогни ми да простя". Да направим това духовно усилие да простим от сърце и така да имаме мир сред нас, да получим и ние самите от Бога прошка на нашите грехове."

Какво е традиционна русенска макарина

Отец Ириней Митов, познат на мнозина като „свещеника тиктокър“, напомни в ефира на "Събуди се", че прошката не е въпрос на настроение, а на осъзнат избор.

„Прошката не е емоция, тя е решение да не храним злото в себе си“, казва духовникът. Според него Сирни Заговезни е „последният звънец“ преди поста - моментът, в който човек трябва съзнателно да остави обидите зад гърба си и да поиска прошка от ближните си.

Отец Ириней подчертава, че предстоящите седем седмици не са просто хранителен режим, а постът е време за духовно пренареждане, за ограничаване не само на храната, но и на думите, гнева и гордостта. "В свят на свръхконсумация това е шанс за вътрешен ред и мярка", допълва той.

С празника са свързани и ритуали с огън, които символизират пречистване и ново начало. В много населени места се палят големи клади, които хората прескачат за здраве, а младежите обикалят с факли, за да прогонят злото и да осигурят плодородие. Тези огньове са познати с различни имена, като „оратник“, „пълелия“ или „ойлалия“.

В Чипровци по дългогодишна традиция се палят огньове, с които жителите и гостите на града гонят злото.

На Сирни Заговезни празничната трапеза включва млечни храни, яйца и задължително бяла халва. Един от най-обичаните обичаи е „хамкането“, при което децата се опитват да захапят парче халва или яйце, вързано на конец, без да използват ръце. Ритуалът носи пожелание за здраве, плодородие и благополучие през годината.